Yu-Gi-Oh! Master Duel ab sofort für Android und iOS verfügbar

Mit Yu-Gi-Oh! Master Duel bringt Entwickler Konami ein Spiel auf den Markt, dass von den Fans, ja der gesamten Community bereits seit Jahren gefordert, aber nie vom japanischen Studio veröffentlicht wurde. Nun, nach einem äußerst imposanten Start mit ziemlich hohen Viewerzahlen auf Twitch, YouTube und Co. folgt der Release für alle gängigen mobilen Endgeräte.

Yu-Gi-Oh! Master Duel - Viel, viel Text

Entsprechend dürfen sich Fans wie interessierte Personen ab sofort auch auf Android und iOS in die Welt von Yu-Gi-Oh! Master Duel stürzen. Einziger Wermutstropfen für Smartphone-Nutzer: Aufgrund der langen Texte, insbesondere auf Synchro-, XYZ-, Fusions- sowie Effektkarten kann es je nach Handymodell etwas dauern, ehe der gesamte Text erfasst wird.

Dennoch sollte diese niemanden davon abhalten, Yu-Gi-Oh! Master Duel unterwegs eine Chance zu geben. Der Titel an sich kommt als komplett kostenloses Spiel daher und baut, wie Hearthstone oder Legends of Runeterra, auf ein gänzlich kostenloses System mit der Option zum Zukauf einer ingame-Währung. Diese erlaubt es den Spieler:innen schneller an neue Karten zu gelangen. Wie für ein TCG (Trading Card Game) aber üblich, sind diese nur über Kartenpacks und daher auch zufallsbedingt erhältlich.