Tennis, Australian Open: Medvedev beleidigt Schiedsrichter gegen Tsitsipas übel: "Bist du dumm?"

„Sein Vater spricht bei jedem Punkt“, beschwerte sich Medvedev lautstark von seiner Bank aus beim Stuhlschiedsrichter und forderte, dass dieser den Griechen endlich bestrafen müsse: „Bist du dumm!? Du musst ihn verwarnen! Oh mein Gott, du bist so schlecht. Wie kann man so schlecht sein in einem Halbfinale bei einem Grand Slam?“