Erinnerung an „Achse des Bösen“: Xi lädt nach Olympia-Eröffnung zum Bankett

Chinas Staatspräsident Xi Jinping will sich für die Anwesenheit der wenigen Oberhäupter bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking bedanken.

Angesichts des diplomatischen Boykotts führender Nationen der westlichen Welt will sich Chinas Staatspräsident Xi Jinping für die Anwesenheit der wenigen und überwiegend autokratischen Oberhäupter bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking (4. Februar/Freitag) mit großem Bahnhof bedanken. Berichten des chinesischen Staatsfernsehens CCTV vom Freitag zufolge wird nach der Zeremonie mit der Entzündung des Olympischen Feuers ein feierliches Bankett mit allen angereisten Amts- und Würdenträgern stattfinden.

Die von CCTV veröffentlichte Gästeliste mit nur etwas mehr als 20 Repräsentanten von Olympia-Teilnehmerländern spiegelt die geopolitische Situation der Olympia-Gastgeber wider und weckt in Teilen Erinnerungen an die einst von den USA ausgerufene "Achse des Bösen". Erst kurz zuvor hatten schließlich auch Saudi-Arabiens Kronprinz Mohamed Bin Salman und Ägyptens nicht weniger umstrittener Staatspräsident Abd al-Fattah as-Sisi ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier bestätigt. Auch der Emir von Katar gehört zu Xis Gästen.