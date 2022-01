SPORT1 zeigt deutsche Handballerinnen im EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am 3. März live im Free-TV

Ismaning, 28. Januar 2022 – Die deutschen Handballerinnen müssen in der Qualifikation zur EHF EURO 2022 zweimal gegen die Niederlande, Weltmeister von 2019, bestehen: SPORT1 zeigt das Heimspiel gegen die Nachbarinnen am Donnerstag, 3. März, sowohl im Free-TV, in den SPORT1 Apps als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de , Anwurf ist in der YAYLA ARENA Krefeld um 18:30 Uhr. Als Kommentator ist Peter Kohl im Einsatz. Für Bundestrainer Henk Groener und sein Team steht nach der WM eine echte Bewährungsprobe bevor, nachdem Deutschland mit einem 36:10 gegen Griechenland und einem 24:24 gegen Belarus nicht perfekt in die Qualifikation zur EHF EURO 2022 gestartet war. Die Europameisterschaft wird im November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro ausgetragen und damit erstmals in drei Ländern.