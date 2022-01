Max Eberl vor Aus: Gladbach reagiert auf Gerüchte - die Pressekonferenz ab 14 Uhr LIVE im Ticker bei SPORT1

Der Klub wird sich am Freitag zum bevorstehenden Abschied zu Wort melden. Um 14 Uhr wird eine Pressekonferenz im Borussia-Park stattfinden, auf der das Gladbach-Aus des Managers aller Voraussicht nach bestätigt wird. SPORT1 wird die PK im Liveticker begleiten.

Gladbach: Schlussstrich noch diesen Monat?

Wie SPORT1 erfahren hat, wird der Fohlen-Macher, der bei der Borussia noch einen laufenden Vertrag bis 2026 hat, Gladbach noch im Winter verlassen. Sky hatte zuerst davon berichtet. Zuvor war bereits klar geworden, dass Eberls Aus intern so gut wie feststeht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nach SPORT1 -Informationen sprach der 48-Jährige am Freitagvormittag bereits vor den Mitarbeitern - es wurde sehr emotional. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Eberl-Abschied: Gladbach sucht Nachfolger

Der Verein hat nach SPORT1 -Informationen bereits mögliche Nachfolger kontaktiert. Dazu zählen Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder und der ehemalige Bundesliga-Profi Christoph Spycher, aktuell Sportchef bei den Young Boys Bern in der Schweiz und im vergangenen Jahr auch als Erbe von Fredi Bobic bei Ex-Klub Frankfurt im Gespräch .

Bei der Borussia brennt es zurzeit an allen Ecken und Enden. Vor 15 Monaten feierte die Elf vom Niederrhein noch Feste in der Champions League gegen Real Madrid, Inter Mailand oder Schachtjor Donezk, nun der freie Fall in der Liga auf Platz 12 und das peinliche Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hannover (0:3). Auch Trainer Adi Hütter steht unter Druck. (Bericht: Die Details zum Eberl-Knall)