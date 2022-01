Golf: Jäger scheitert nach starker Auftaktrunde am Cut

Nach seinem glänzenden Start ist Golfprofi Stephan Jäger beim Turnier der US-Tour in San Diego am Cut gescheitert.

Frankfurt am Main (SID) - Nach seinem glänzenden Start ist Golfprofi Stephan Jäger beim Turnier der US-Tour in San Diego am Cut gescheitert. Der Münchner verspielte durch eine 77er-Runde am zweiten Tag seine gute Ausgangsposition bei der mit 8,4 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung. Die erste Runde hatte Jäger mit 65 Schlägen auf einem starken dritten Platz beendet.