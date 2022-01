NBA: Luka Doncic nicht in All-Star-Team gewählt - Wiggins erstmals dabei, LeBron und Durant Kapitäne

Wiggins profitiert von Fan-Beliebtheit

Zu verdanken hat das der Overall-Nummer-1-Pick von 2014 vor allem seiner Beliebtheit bei den Fans: Die wählten den Spieler von den Golden State Warriors bei der Wahl im Frontcourt im Westen an Dritte Stelle.

Bei der Wahl von Spielern (5.) und Medien (6.) schnitt Wiggins nicht so gut ab. Da die Fan-Stimmen allerdings 50 % des Votings ausmachen, setzte sich der 26-Jährige durch und verwies seinen Teamkollegen Daymond Green auf den undanbakren vierten Rang. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Laut Elias Sports Bureau ist Wiggins erst der dritte Spieler, der in seiner achten Saison oder später erstmals ins All-Star-Team berufen wird. Auch Ja Morant ist erstmals dabei. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Neben den Startspielern werden von den Coaches der beiden All-Star-Teams am kommenden Donnerstag noch die Ersatzspieler bekannt gegeben. Aus diesem Pool wählen die Kapitäne im Anschluss ihr All-Star-Team. Das All-Star-Game 2022 findet am 20. Februar in Cleveland statt.