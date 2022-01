Bundesliga: Erling Haaland vom BVB - "Ich muss vorsichtig sein"

Er sei zwar immer noch ein „einfacher Kerl aus Bryne“, doch in den letzten zweieinhalb Jahren, seit seinem Debüt in der Champions League, habe sich „einiges verändert“, erklärte Haaland bei ESPN . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Haaland nennt überraschendes Vorbild

Haaland: „Das Schlimmste, was es gibt“

Was treibt den Angreifer eigentlich an? „Zuallererst will ich das Spiel gewinnen: Ich hasse es zu verlieren, das ist das Schlimmste, was es gibt“, meinte Haaland, der zudem guten Fußball spielen und schöne Tore schießen möchte.