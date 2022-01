3. Liga: SV Meppen – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 14:00 Uhr)

Am Sonntag trifft der SV Meppen auf Waldhof. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Meppen siegte im letzten Spiel gegen den SC Verl mit 1:0 und besetzt mit 39 Punkten den fünften Tabellenplatz. Die sechste Saisonniederlage kassierte Mannheim am letzten Spieltag gegen den FC Viktoria Köln. Der SV Meppen hat sich Wiedergutmachung vorgenommen. In der Hinrunde unterlagen die Gastgeber gegen den SV Waldhof Mannheim sang- und klanglos mit 0:5.