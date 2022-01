Nach Bernal: Ineos-Profi Rivera nach Sturz im Krankenhaus

Nur drei Tage nach dem schweren Trainingsunfall des früheren Tour-de-France-Siegers Egan Bernal ist ein weiterer Fahrer des Teams Ineos Grenadiers nach einem Sturz in ein Krankenhaus in Kolumbien eingeliefert worden. Der Kolumbianer Brandon Rivera (25) habe bei dem Sturz einen Bruch des Ellbogens erlitten. Zudem seien der betroffene Ellbogen und die Schulter ausgerenkt gewesen, teilte das Team am Donnerstag mit.

Bernal hatte bei seinem Sturz am Montag noch gravierendere Blessuren erlitten. Der Giro-Sieger war im Training mit einem Bus kollidiert. Dabei erlitt er Brüche an einem Wirbel, am rechten Oberschenkel, an der rechten Kniescheibe und an mehreren Rippen sowie eine Verletzung der Lunge.