Olympia: Franziska Preuß und Anna Weidel hadern mit Corona und Peking als Austragungsort

Dahlmeier - Daheim am Start

In wenigen Tagen beginnen die Olympischen Spiele in Peking. Für die deutschen Biathletinnen sind die Schatten, die über Olympia liegen, nicht einfach auszublenden.

Für die deutschen Biathletinnen steht mit den Olympischen Spielen in Peking das Saison-Highlight vor der Tür.

Franziska Preuß, die nach einem Treppensturz und einer Covid-Infektion zuletzt mehrere Wettkämpfe auslassen musste, fühlt sich kurz vor der Abreise deutlich besser als zuletzt. „Es geht aufwärts. Seit Mitte letzter Woche merke ich, dass es besser wird. Ich fühle mich stabil. Ich bin schon relativ optimistisch, dass ich im Flieger nach Peking sitze“, sagte die 27-Jährige in einer digitalen Medienrunde.

Nur positive Gedanke empfindet sie dennoch nicht: „Olympia verbinde ich bisher mit gemischten Gefühlen. Aber alle guten Dinge sind drei, jetzt gehe ich ganz neutral an die ganze Sache heran. Es werden so oder so spezielle Spiele.“