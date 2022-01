Anzeige

WM-Quali: Alexander Domínguez sieht Rot nach Horror-Tritt gegen Matheus Cunha Horror-Tritt bei Brasilien-Spiel

Ecuadors Torwart Alexander Domínguez (l.) trifft Matheus Cunha am Hals © Screenshot ESPN/Twitter

SPORT1

Das Spiel in der WM-Qualifikation zwischen Ecuador und Brasilien wird von einer üblen Szene überschattet. Torwart Alexander Domínguez wird nach einem Horror-Tritt des Feldes verwiesen.

Ganz üble Szene in der südamerikanischen WM-Qualifikation!

Ecuadors Torhüter Alexander Domínguez hat in der Partie gegen Brasilien (Anpfiff 22 Uhr) in der 15. Minute die Rote Karte erhalten, nachdem er Matheus Cunha mit einem Kung-Fu-Tritt gegen den Hals erwischt hatte. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation in Südamerika)

Schiedsrichter Wilmar Roldán aus Kolumbien blieb nach Sichtung des Videobeweises keine andere Wahl, als den 34 Jahre alten Schlussmann des Feldes zu verweisen, obwohl dieser versucht hatte, an der Strafraumgrenze den Ball zu spielen.

Cunha, der im Sommer 2021 von Hertha BSC zu Atlético Madrid gewechselt war und in der Vergangenheit auch bei RB Leipzig in der Bundesliga gespielt hatte, konnte die Partie fortsetzen, trug allerdings Schürfwunden am Hals davon, wie auf TV-Bildern zu erkennen ist.

Das Spiel war an Hitzigkeit ohnehin kaum zu überbieten. Brasiliens Rechtsverteidiger Emerson Royal sah in der 20. Minute die Gelb-Rote Karte, nachdem er bereits in der 1. Minute verwarnt worden war.

Rote Karte gegen Alisson Becker revidiert - Coutinho gibt Comeback

Nach einer guten halben Stunde schickte Roldán auch noch Alisson Becker wegen eines Tritts in den oberen Rückenbereich von Ecuador-Stürmer Enner Valencia mit Rot vom Platz. Diese Entscheidung revidierte jedoch der VAR. Der brasilianische Keeper kam mit Gelb davon.

Casemiro hatte die Selecao, in der Philippe Coutinho zum ersten Mal seit Oktober 2020 auf dem Platz stand, in der 6. Minute in Führung gebracht. In der ersten Halbzeit wurden zehn (!) Minuten nachgespielt.

Brasilien führte die WM-Quali in Südamerika vor dem Anpfiff mit 35 Punkten aus 13 Partien souverän an. Ecuador ist mit 23 Punkten Dritter. Die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Katar Ende des Jahres. (DATEN: Tabelle der WM-Qualifikation in Südamerika)