DFB: Neue Regeln für den Kinderfußball

Vorausgegangen war eine zweijährige Pilotphase, an der sich alle 21 Landesverbände beteiligt haben. Die Einführung der neuen Spielformen soll nun etappenweise erfolgen, ehe die neuen Regelungen ab Sommer 2024 in ganz Deutschland greifen sollen. Die Spieländerungen beziehen sich hierbei auf die Altersklassen sechs bis elf (G-E-Jugend).

Damit folgt das, was DFB-Manager Oliver Bierhoff bereits 2020 ankündigte. Der heute 53-Jährige sagte beim parlamentarischen Abend des DFB: „Wir müssen mutige Schritte gehen. Das erfordert ein Umdenken an der Basis. Wir müssen neue Spielformen einführen, mit Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei-Elementen. Wir müssen bei Spielern auch wieder Bolzplatzmentalität fördern. Wir sind bei der Jugendarbeit sehr deutsch. Alles ist klar organisiert.“

Bierhoff weiter: „Dadurch kommen ab und zu die Freiheiten des Einzelnen nicht so auf den Platz. Wenn wir das machen, dann können wir in zehn bis 20 Jahren auch wieder solche Erfolge erwarten, wie 2014″

Kleinere Teams, mehr Tore

Die neue Spielform unterscheidet sich je nach Altersklasse, Meisterschaftsrunden werden teilweise komplett abgeschafft. Das Spiel in der G-Jugend (U6/U7) sieht in Zukunft so aus, dass es anstatt zwei Toren insgesamt vier Mini-Tore gibt.

In der F-Jugend (U8/U9) wird entweder im Drei-gegen-Drei oder im Fünf-gegen-Fünf Modus gespielt. Während beim Drei-gegen-Drei die gleichen Regeln wie in der G-Jugend gelten, wird beim Fünf-gegen-Fünf optional auf vier Mini-Tore (ohne Torwart) oder zwei Kleinfeldtore (mit Torwart) gespielt. Die Spielzeit soll zweimal zwölf Minuten betragen.

Kindgerechter Fußball ohne Kopfbälle

Für den DFB stellt sich die Frage nach „dem echten Fußball“ nicht. „Fußball heißt: zwei Mannschaften, Tore und ein Ball. In diesem Fall sind es bis zu den E-Junior*innen vier Tore. Was macht den Fußball aus? Spiel, Spaß, Tore - genau das wird mit dem neuen System gefördert“, heißt es auf der Website des DFB.

„Wir müssen überlegen, ob wir alles bereits in der Jugend auf den Erfolg optimieren“, sagte der frühere Bayern-Profi. „Oder ob wir ausbilden wollen. Jungs, die unabhängig vom Erfolg kicken sollen, bilde ich auch gerne aus. Aber wenn ich schon in der U14 oder U15 den absoluten Erfolg haben möchte, dann muss man sich die elf Besten holen - manchmal zulasten der eigentlichen Ausbildung der Spieler. Die Frage ist doch, wie sinnvoll überregionale Transfers bereits in teilweise jungen Jahren sind. Zu meiner Zeit war es so, dass die meisten Spieler aus München oder Umgebung kamen.“