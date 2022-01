Sanwald (Heidenheim) und Rettig (Viktoria Köln) äußern sich zum Urteil des DFB bezüglich Markus Anfang

Nach Urteil für Anfang: "Wird in Deutschland nicht mehr Trainer"

Markus Anfang ist vom DFB am Mittwoch im Zuge des Skandals um seinen gefälschten Impfpass für ein Jahr gesperrt worden. Zwei Klub-Bosse melden sich nun zu Wort.

„Ich kenne und schätze Markus sehr, umso enttäuschter war ich auch über sein Fehlverhalten, das nicht zu entschuldigen ist. Gerade in dieser exponierten Stellung als Fußballlehrer muss er sich anders verhalten“, sagt Andreas Rettig, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Drittligist Viktoria Köln, zu SPORT1 .

„Aber genauso klar sage ich auch‚ ‚Ja, er hat eine zweite Chance verdient‘. Er hat die Fehler eingeräumt, was die Voraussetzung für diese zweite Chance ist, er hat Reue gezeigt und deshalb denke ich, dass nach einer gewissen Zeit zur Besinnung zu kommen, auch wieder eine zweite Chance verdient“, ergänzte Rettig.

Rettig und Anfang: gemeinsame Zeit in Leverkusen

Anfang, der zuletzt Werder Bremen trainierte und als Cheftrainer 2017 mit Holstein Kiel in die 2. Liga aufgestiegen war, muss zudem 20.000 Euro Strafe zahlen. Das Berufsverbot von Anfang gilt rückwirkend ab dem 20. November. Sein ehemaliger Co-Trainer Florian Junge wurde mit einer Sperre von zehn Monaten sowie einer Geldstrafe von 3000 Euro belegt. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt.

Auch Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender bei Zweitligist 1. FC Heidenheim, hat eine klare Meinung zu dem Urteil. „Ich finde richtig und wichtig, dass das Sportgericht des DFB in diesem Fall jetzt eine Strafe mit den entsprechenden Konsequenzen ausgesprochen hat“, sagt er SPORT1 . „Er hat Fehler gemacht, für die er jetzt geradestehen muss. Grundsätzlich ist aber meine Meinung, dass man als Mensch nach Fehlern im Leben auch wieder eine zweite Chance erhalten sollte. Das sollte nach seiner Strafe auch für Markus Anfang gelten.“

Anfang feierte Karneval in Köln

Anfang und Junge hatten sich im vergangenen Sommer jeweils einen gefälschten Impfausweis besorgt, der sie unzutreffend als „zweifach gegen das Coronavirus geimpft“ auswies. Diesen legten sie ihrem Arbeitgeber vor, sodass sie ab dem frühen Herbst nicht mehr an den im DFB-/DFL-Hygienekonzept vorgeschriebenen Testungen von Werder Bremen teilnahmen. Anfang verschaffte sich damit auch Zugang zu zwei Karnevalspartys am 11. November 2021 in Köln.