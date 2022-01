Australian Open: Halbfinals mit Nadal, Medvedev, Tsitsipas live im TV, Stream, Ticker

Es kann nur zwei geben: Wer zieht in das Finale der Australian Open ein?

Der Spanier musste im Viertelfinale aber bereits extrem kämpfen, nur mit einem Kraftakt setzte er sich in fünf Sätzen gegen Denis Shapovalov durch - der nach der Partie auch noch Vorwürfe gegen den angeschlagenen Megastar erhob.

Australian Open: Kann Nadal auch Berrettini schlagen?

Der Italiener Berrettini ist ganze zehn Jahre jünger als Nadal und könnte in der Hitze Australiens einen leichten körperlichen Vorteil haben.

Dreimal stand der Rechtshänder bereits in dem Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers, bei seiner einzigen Finalteilnahme musste er den Wimbledon-Titel im vergangenen Jahr aber Novak Djokovic überlassen.

Dieser ist bekanntlich bei den Australian Open gar nicht erst an den Start gegangen.

Medvedev und Tsitsipas kämpfen um Finale

Mit Nerven aus Stahl hat der Star aus Russland das drohende Aus noch abgewendet. Der US-Open-Champion wehrte beim 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4-Sieg gegen den furios aufspielenden Kanadier Felix Auger-Aliassime einen Matchball ab und hat im Gegensatz zum ausgewiesenen Weltranglistenersten Djokovic weiter die Chance auf den ganz großen Coup Down Under.

Tsitsipas will Down Under derweil auch den gescheiterten deutschen Topspieler Alexander Zverev eines Besseren belehren. Die deutsche Nummer eins hatte zuletzt die Prognose abgegeben, dass wohl vor allem Djokovic, Medwedew und er selbst im neuen Jahr viele der wichtigen Trophäen gewinnen würden.