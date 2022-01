FIFA: Gewaltige Kritik an Gianni Infantino nach Aussagen zur WM

Infantino irritiert mit Aussagen über Fußball-WM

Doch was blieb, waren Irritationen und die ungeklärte Frage, was ein verkürzter WM-Zyklus mit einer lebensgefährlichen Flucht zu tun haben soll.

„Verantwortungslos“, „weltfremd“ und „ehrverletztend“ - Kritik an Infantino

Und auch Andrew Stroehlein von Human Rights Watch merkte zynisch an, dass in Gesprächen mit Menschen über ihre Fluchtgründe nie die Fußball-WM erwähnt werde.

Die Kritik ist gewaltig, die FIFA betrieb Schadensbegrenzung. Er wolle „klarstellen, dass die allgemeinere Botschaft in meiner Rede war, dass jeder in einer Entscheidungsposition in der Verantwortung steht, zur Verbesserung der Situation der Menschen auf der ganzen Welt beizutragen“, beteuerte Infantino, sein Kommentar habe nicht in Verbindung zur WM-Idee gestanden.