Bundesliga: Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sind an Lucas Alario von Bayer Leverkusen interessiert

Lucas Alario wird Bayer Leverkusen demnächst verlassen. Zwei Bundesligisten bekunden Interesse am Argentinier.

Der 29-Jährige erhält bei der Werkself kaum Spielzeit, was auch an der überragenden Form von Patrik Schick liegt. Mit Azmoun wechselt zudem im Sommer ein weiterer Stürmer zu den Leverkusenern.

Nun werben unter anderen zwei Bundesliga-Klubs um Alario. Zuletzt wurde Eintracht Frankfurt mit dem Stürmer in Verbindung gebracht. Nach SPORT1 -Informationen hat die Eintracht tatsächlich Interesse bekundet, jedoch wäre ein Deal finanziell schwer darzustellen. Man müsse vorher einen Angreifer aus dem Kader abgeben, beispielsweise Goncalo Paciencia.

Hertha sucht Piatek-Nachfolger

Wie die Bild zuletzt berichtete, beinhalte Alarios Vertrag in Leverkusen eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro. In der laufenden Saison kommt der 29-Jährige auf wettbewerbsübergreifend 17 Einsätze und zwei Tore.