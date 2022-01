FC Barcelona: Adama Traoré vor Wechsel aus der Premier League

Der FC Barcelona steht vor dem nächsten Transfer-Kracher in der Winterpause. Adama Traoré soll aus der Premier League den Weg nach Katalonien finden.

Anschließend - so berichtet es der zumeist gut informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano - habe Barca eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro plus Boni. Das Gehalt werde der katalanische Klub zu hundert Prozent bis Juni übernehmen.