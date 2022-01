WM in Katar: Iran löst Ticket

Eröffnung im Al-Bayt-Stadion: So sieht Katars Fußballtempel aktuell aus

Irans Nationalmannschaft hat das Ticket für die WM 2022 in Katar gelöst und wird im Winter (21. November bis 18. Dezember) zum insgesamt sechsten Mal an einer Endrunde teilnehmen.

Am Donnerstag gewann das Team von Nationaltrainer Dragan Skocic in Teheran 1:0 (0:0) gegen den Irak und festigte damit die Tabellenführung in der asiatischen Qualifikationsgruppe A.