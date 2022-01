NFL-Playoffs: Die Gründe für die starke Saison der San Francisco 49ers

Die San Francisco 49ers sind das Überraschungsteam in den Playoffs. Nach einem schwachen Start träumen sie nun vom Super Bowl. SPORT1 analysiert die Gründe.

In der Division mit den durchstartenden Los Angeles Rams und Arizona Cardinals waren sie mit zwei Siegen und vier Niederlagen gestartet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Nicht nur der Weg der Niners ist kurios, auch die Art, wie sie ihre Spiele gewinnen, macht sie zum größten Mysterium dieser NFL-Playoffs. Was ist San Franciscos Geheimnis? SPORT1 erklärt das Phanömen 49ers.

Starke Defense

Der Hauptgrund für den aktuellen Lauf ist die Defense um Coordinator DeMeco Ryans. Als Nachfolger von Robert Saleh, der vergangenes Jahr die New York Jets als Head Coach übernahm, leistet er hervorragende Arbeit und steht seinem Vorgänger in nichts nach.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor sind dabei das Thema Turnover. Seit Woche zehn haben sie 17 Mal dem Gegner den Ball abgeluchst. Wenn die Niners mindestens einen Turnover erzwingen können, haben sie in dieser Saison eine Bilanz von elf Siegen in 14 Spielen - ein absoluter Top-Wert.

Doch wenn es mit dem Ballgewinn nicht klappt, kommt prompt eine Niederlage. In der einzigen Partie der letzten elf Spieltage, wo sie keine Interception fangen oder Fumble erobern konnten, verloren sie gegen die Tennessee Titans.

System versteckt Probleme

Diese Entwicklung ist angesichts des vorhandenen Spielermaterials durchaus überraschend. Schließlich gilt das Defensive Backfield, also die tiefen Passverteidiger, als Schwachstelle der 49ers. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Der größte Name dort ist Josh Norman. Doch der ehemalige Defense-Superstar ist nicht mehr auf dem Level früherer Tage und deswegen nur noch Teilzeitkraft.

Insgesamt spielte keiner der Cornerbacks mehr als 800 Snaps in dieser Saison. Zum Vergleich: Jedes andere Team in der Divisional Round hatte mindestens zwei Corner mit so viel Spielzeit. Bedeutet: