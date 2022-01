Nach Fan-Vorfall: Hertha BSC prüft rechtliche Schritte

Dies teilte der Klub in einer Stellungnahme vom Donnerstag mit. Zu diesem Entschluss sei der Verein nach einem Gespräch der beiden Geschäftsführer Ingo Schiller und Fredi Bobic mit Fanvertretern am vergangenen Mittwoch gekommen.

In jenem Dialog habe Hertha betont, "dass Verständnis für Kritik und Botschaften vorhanden und dabei der Dialog das Mittel der Wahl" sei. Gleichzeitig kritisierte der Verein das Vorgehen der Fans, da "in vielfältiger Weise Grenzen überschritten" worden seien. Ferner hätten Schiller und Bobic "eine Stellungnahme in Form einer öffentlichen Entschuldigung für dieses Vorgehen und den Vorfall" gefordert, zu der die Fanvertreter jedoch nicht bereit gewesen seien.