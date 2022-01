LoL: Die besten Support und Jungle-Champions in Patch 12.02

Die besten Champions im Jungle und auf der Support-Position

Das Support-Regime führt seit Wochen Blitzcrank an. Ohne Zweifel ist er der beste Support der aktuellen Meta. Nicht nur hat er die höchste Win Rate, auch funktioniert er wunderbar gegen Echanter-Supporter wie Lulu, Lux oder Janna. Diese sind zwar meistens mit einigen Schilden und solidem Schaden ausgestattet, allerdings befindet sich kein Dash in ihrem Fähigkeiten-Kit. Das weiß Blitzcrank auszunutzen. Ein weiterer Top-Tier Support in der aktuellen Meta ist Pyke. Der Champion wird in LoL Patch 12.03 schon wieder seinen Thron räumen müssen, es hagelt Nerfs. Also versucht euch mit Pyke, solang es noch geht.

In die gleiche Kategorie reihen sich auch Kha‘Zix und Rek‘Sai ein. Beide sind Jungler, die aus einem frühen Vorsprung das ganze Spiel an sich reißen und auch entscheiden können. Dass Rek‘Sai in Lol Patch 12.01 noch einen Nerf abbekommen hat, merkt man in diesem Patch so gut wie gar nicht mehr. Warum Rengar kein Faktor ist? Nun, er wurde zwar in diesem Patch an die Chemtech-Camouflage-Karte angepasst, allerdings wurde eben jene Veränderung der Kluft im Anschluss mit dem zugehörigen Drachen aus dem Spiel entfernt.