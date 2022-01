MTG: 5 Karten gebannt, aber Teferi kehrt zurück

Zu dominant: Izzet-Epiphany bekommt einen Dämpfer © Wizards of the Coast

In ihrem aktuellen Update verkünden Wizards of the Coast den Bann von fünf Karten. Außerdem bringen sie eine zuvor verbotene Karte zurück ins Historic-Format.

Wizards of the Coast haben am 25. Januar ihre Änderungen an der Liste von ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten veröffentlicht. Die Änderungen sind für das physische Kartenspiel ab dem 25.01.2022 gültig. Magic Online und Magic Arena erhalten das Update am 27.01.2022.