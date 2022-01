Ex-Bremer Osako trifft: Japan feiert vierten Sieg in Folge

Ex-Bremer Yuya Osako (l.) trifft per Elfmeter zum 1:0 © AFP/SID/PHILIP FONG

Auch dank des Ex-Bremers Yuya Osako hat Japan in der WM-Qualifikation den vierten Sieg in Folge gefeiert.

Osako brachte Japan beim 2:0 (1:0) gegen China per Elfmeter in der 13. Minute in Führung. Junya Ito (61.) erhöhte für die Gastgeber. Dadurch bleibt der viermalige Asienmeister mit 15 Punkten Zweiter hinter Saudi-Arabien (16).