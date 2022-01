Senioren-Darts-WM: Spielplan, Modus & Teilnehmer der World Seniors Darts Championship 2022 - LIVE bei SPORT1 im TV & Stream

"The Power" is back! Die besten Momente von Phil Taylor

Kaum ist die PDC Darts-WM ein paar Wochen her, steht schon die nächste Weltmeisterschaft an: Vom 3. bis 6. Februar steigt die World Seniors Darts Championship (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) in der Circus Tavern in Purfleet, von 1994 bis 2007 Austragungsort der PDC-WM.