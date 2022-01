Transfermarkt: 100-Millionen-Klausel für Brasiliens Megatalent Endrick?

Endrick bejubelt den Gewinn eines prestigeträchtigen Nachwuchsturniers in Brasilien © Imago

Wer sichert sich die Dienste von Megatalent Endrick? Sein aktueller Verein will das brasilianische Toptalent mit einem Vertrag ausstatten, der ihn zu einem der teuersten Teenager der Fußball-Geschichte machen könnte.

Er gilt als das vielleicht größte Talent, das der brasilianische Fußball dieser Tage zu bieten hat. Endrick Felipe Moreira, oder einfach nur Endrick, wie er in seiner Heimat genannt wird.

Noch spielt Endrick bei Palmeiras, wo er in Kürze einen ersten Profivertrag unterzeichnen soll. Was für die europäischen Interessenten durchaus zum Problem werden könnte, denn sein aktueller Klub will das Toptalent offenbar mit einer gigantischen Ausstiegsklausel ausstatten.