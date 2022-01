FIFA 22: Ex-Champion dominiert VBL Open

Der erste Schritt auf dem Weg zur deutschen FIFA-Meisterschaft ist getan. Nach einem anstrengenden Dezember haben sich erneut zehn Spieler pro Konsole für die Play-Offs der Virtual Bundesliga qualifiziert. Bis zu 60-mal haben die Zocker in ihrem Wohnzimmer den Schlusspfiff des Schiedsrichters gehört - mehrheitlich mit einem positiven Ergebnis in der Tasche.

VBL Open: Ehemaliger deutscher Meister greift wieder an

Die Mühen werden mit einem Platz in nächsten Stage belohnt. Während im November noch deutlich weniger große Namen ein Ticket lösen konnten, zeigt der vergangene Monat bereits, wohin die Reise gehen wird. Das Niveau in den Online-Matches der VBL Open nimmt stetig zu. Doch Qualität setzt sich am Ende durch. Ein Blick auf die Liste der besten Spieler verdeutlicht diese These.