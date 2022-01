Handball-EM 2022: Island wütet gegen Dänemark nach Aus: "Danke für nichts"

"Ganzes Konzept der Handball-EM muss in Frage gestellt werden"

Dicke Luft in Skandinavien!

Die Rolle Dänemarks wär schon im Vorfeld brisant - im Nachgang sorgte sie für eine Eskalation. Was war passiert?

Handball-EM: Dänemark-Pleite kostet Island Halbfinale

Mit einem Sieg gegen Frankreich hätten die Dänen, die bereits vorher als Halbfinalist feststanden, auch den Einzug Islands in die Runde der letzten Vier besiegelt.

Doch in den Schlussminuten drehte die Équipe Tricolore noch dieses verrückte Spiel zu ihren Gunsten und zog dank des 30:29 (12:17)-Sieges noch ins Halbfinale ein.

„Danke für nichts, Dänemark“

„Die Dänen behielten das ganze Spiel über die Oberhand, vermasselten es aber am Ende auf abenteuerliche Art und Weise“, schrieb Islands größte Tageszeitung Frettabladid .

Die Isländer hatten zuvor in ihrem letzten Spiel in Hauptrundengruppe I in Budapest Montenegro mit 34:24 (17:8) geschlagen. Letztlich war dieser Erfolg aber wertlos.