Eishockey: NRW-Klubs fordern Aufhebung der Zuschauerbeschränkung

Die vier DEL-Klubs aus NRW haben in einem Offenen Brief die Aufhebung der Zuschauerbeschränkung im Profisport gefordert.

Die vier nordrhein-westfälischen Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben in einem Offenen Brief an den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und den Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann eine Aufhebung der Zuschauerbeschränkung im Profisport gefordert. „Eishockeyspiele mit Zuschauern sind machbar und auch verantwortbar“, heißt es in den Schreiben, das die Geschäftsführer der Kölner Haie, der Düsseldorfer EG, der Iserlohn Roosters und der Krefeld Pinguine unterschrieben.