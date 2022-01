BVB: Moukoko-Berater äußert Kritik - Kehl reagiert

Dortmund im engen Austausch mit Moukoko

Moukoko-Berater Williams hatte zuletzt mit kritischen Aussagen in Richtung des BVB für Aufsehen gesorgt.

Was passiert mit Moukoko? "Einsatzzeiten müssen kommen"

„Ja. Er ist durch Verletzungen in dieser Saison immer wieder zurückgeworfen worden und die Konkurrenz bei Borussia Dortmund ist groß. Aber die Spielzeit, die er in der jetzigen Phase seiner Karriere braucht, bekommt er in Dortmund derzeit kaum“, sagte Williams und betonte: „Er hat noch einen Vertrag bis 2023. Es ist kein Selbstgänger, dass Youssoufa beim BVB verlängert.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)