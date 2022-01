Bundesliga: Niklas Süle verlässt FC Bayern ablösefrei - Huub Stevens sieht Risiko

Stevens überrascht vom Süle-Aus beim FC Bayern

„Ich bin sehr überrascht, dass Niklas bei den Bayern nicht verlängert hat. Er spielt doch gut und entwickelt sich weiter beim erfolgreichsten deutschen Verein. Beim FC Bayern 40 Spiele in dieser Saison zu absolvieren, bedeutet doch etwas“, meinte der 68-Jährige bei SPORT1 . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Süle und Stevens gemeinsam in Hoffenheim

Auch über die gemeinsame Arbeit in Sinsheim sprach Stevens: „Niklas war in Hoffenheim ein sehr guter junger Spieler. Da traf er schon eigenwillige Entscheidungen, dann musste ich mit ihm reden, um ihn von etwas anderem zu überzeugen. Er hat das damals auch eingesehen. Ich bin gespannt, wo er jetzt landet.“

Wie SPORT1 weiß, signalisierte Süle in den Gesprächen in München, mit den von FCB-Seite präsentierten Konditionen nicht einverstanden zu sein und sich eine neue Herausforderung in einem neuen Land sehr gut vorstellen zu können. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)