Anzeige

WWE Royal Rumble 2022: TV-Übertragung, Stream, Teilnehmer, Matches So läuft der WWE Royal Rumble

253 Kilo! So lief das Wiegen der WWE-Giganten

Martin Hoffmann

Wer mischt als Teilnehmer mit? Wer überrascht? Auf welche deutsche Zeit müssen Fans sich den Wecker stellen? SPORT1 hat alle Infos zum WWE Royal Rumble 2022.

Wer triumphiert im wohl populärsten Match des WWE-Jahrs und sichert sich ein Titel-Ticket für die Megashow WrestleMania 38?

Der Royal Rumble 2022 steigt in dieser Woche - in der Nacht zum Sonntag statt wie zu früheren Zeiten üblich in der zum Montag -, wie in jedem Jahr werden vor allem die Royal Rumble Matches heiß erwartet.

Anzeige

Je 30 Wrestlerinnen und Wrestler betreten nacheinander den Ring, mit dem Ziel alle Mitbewerber(innen) durch einen Wurf über das oberste Ringseil zu eliminieren. Der Sieger des Männer-Rumble fordert bei Mania drehbuchgemäß den dann amtierenden WWE oder den Universal Champion, die bei den Frauen den Damenchampion von RAW oder SmackDown. (Alle Sieger des WWE Royal Rumble - und wie es ihnen erging)

Verliert Roman Reigns oder Brock Lesnar den Titel?

Wie der Rumble das Main-Event-Geschehen bei WrestleMania - in diesem Jahr wieder zweitägiges Event in der NFL-Arena der Dallas Cowboys am 2. und 3. April - beeinflussen wird, ist Gegenstand heißer Diskussionen.

Es gilt als sicher, dass bei Mania die Erzrivalen Roman Reigns und Brock Lesnar zum ultimativen Duell antreten. Weil beide aktuell Champions sind, spricht also vieles dafür, dass einer der beiden beim Rumble seinen Titel verliert - Universal Champion Reigns gegen Seth Rollins oder WWE-Champion Lesnar gegen Bobby Lashley.

Laut Wrestling Observer hätte Rollins nach ursprünglichen Planungen bei Mania WWE-Champion sein sollen, durch Reigns‘ kurzfristigen Corona-Ausfall und Lesnars WWE-Titelgewinn bei Day 1 sind die Planungen durcheinandergekommen, nun könnte ein Sieg von Rollins sie zurück auf Anfang bringen - nur eben mit dem Universal anstelle des WWE Titles.

Bei den Frauen ist in dieser Woche das heiße Gerücht durchgesickert, dass Ex-UFC-Queen Ronda Rousey nach zweieinhalb Jahren ihr Comeback bei WWE feiern und mit einem Sieg ein erneutes Titelduell mit RAW-Damenchampion Becky Lynch einleiten könnte - die beim Rumble auf Schwergewicht Doudrop trifft.

Anzeige

Welche Teilnehmer werden überraschen?

In beiden Rumble-Matches sind noch nicht alle Mitwirkenden bekannt, Überraschungsteilnehmer waren fast immer ein populäres Stilmittel des Events. Beim Rumble im vergangenen Jahr feierten unter anderem die Altstars Carlito, Kane, The Hurricane und Christian (als Christian Cage mittlerweile festangestellt bei Konkurrent AEW) einmalige Comebacks.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Vorjahressiegerin Bianca Belair ist auch wieder dabei, während Männer-Titelverteidiger Edge stattdessen diesmal ein Mixed-Match mit Ehefrau Beth Phoenix gegen The Miz und Maryse bestreitet.

Ein Promi-Gastspiel als Rumble-Teilnehmer gibt Johnny Knoxville, der gerade seinen kommenden Jackass-Kinofilm promotet.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

SPORT1 hat alle Infos zum Rumble - und wie Sie ihn verfolgen können.

WWE Royal Rumble 2022: Die Teilnehmer

Männer: Angelo Dawkins, Montez Ford, Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Austin Theory, Johnny Knoxville, Sheamus, Damian Priest, AJ Styles, Big E, Happy Corbin, Madcap Moss, Sami Zayn, Kofi Kingston, Kevin Owens, Omos, Randy Orton, Riddle, Chad Gable, Otis, Dolph Ziggler, Robert Roode

Frauen: Rhea Ripley, Nikki ASH, Nikki Bella, Brie Bella, Shotzi, Natalya, Michelle McCool, Dana Brooke, Carmella, Queen Zelina, Mickie James, Tamina, Kelly Kelly, Aliyah, Summer Rae, Naomi, Shayna Baszler, Lita, Charlotte Flair, Bianca Belair, Liv Morgan

Die weiteren Matches:

WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins

WWE Championship: Brock Lesnar (c) vs. Bobby Lashley

WWE RAW Women‘s Championship: Becky Lynch (c) vs. Doudrop

Anzeige

Edge & Beth Phoenix vs. The Miz & Maryse

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream: