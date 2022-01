Radsport: Früherer deutscher Meister Flögel gestorben

Der Bamberger verstarb am Mittwoch im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer Herzerkrankung. Das teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Donnerstag mit. Flögel hatte 1983 in Reute mit dem Sieg bei den deutschen Straßenrad-Meisterschaften seinen größten Erfolg gefeiert.