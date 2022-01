Nur ein Hype? Yu-Gi-Oh! Master Duel im eSports

Die Welt der digitalen Kartenspiele ist seit einigen Tagen um einen weiteren Neuzugang reicher. Mit Yu-Gi-Oh! Master Duel schlägt Entwickler Konami in die gleiche Kerbe, wie bereits Wizards of the Coast vor einigen Jahren mit Magic – The Gathering: Arena. Rund um den Globus können interessierte Spieler:innen Karten sammeln, Decks zusammenstellen und gegen andere Personen online antreten. Tatsächlich wurde ein derartiges Spiel seit Jahren von der Community gefordert, doch erst jetzt vom japanischen Unternehmen umgesetzt.