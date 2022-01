Handball-EM 2022: Sander Sagosen nach Drama-Aus mit Norwegen gegen Schweden in der Kritik

Griff in Trickkiste: So cool beendet Deutschland die EM

Sander Sagosen hätte sich zum Helden einer Nation machen können, doch der norwegische Superstar verzieht seinen Sprungwurf knapp und wird so zum Sündenbock. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Sagosen vergibt Würfe zur Entscheidung

Schon im vorletzten Angriff im Prestigeduell mit Schweden, das durch die Konstellation in Gruppe II zum Finale um den Halbfinaleinzug wurde, hatte Sagosen die Chance, den Deckel drauf zu machen. Doch auch dieser Wurf des Superstars vom THW Kiel aus gut sieben Metern fand nicht den Weg ins Tor. Im Gegenzug gelang Schweden der Siegtreffer per Siebenmeter.

Sagosen und Co. bleibt damit nur das Spiel um Platz 5 gegen den Drittplatzierten der Gruppe I - ein enttäuschendes Ergebnis für die mit Titelambitionen gestarteten Norweger. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Sagosen mit schwacher Wurfquote bei Handball-EM

Am meisten angefressen dürfte der Rückraumspieler selbst sein, hat er bislang doch ein für seine Verhältnisse schwaches Turnier gespielt. Mit 35 Toren bei 60 Versuchen (58,3 Prozent Trefferquote) in sieben Spielen ließ er die MVP-Form vergangener Großereignisse weitgehend vermissen. Unter den besten 20 Torschützen der EM (Stand Mittwochnachmittag) bedeutet die Quote den schlechtesten Wert.