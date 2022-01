Laura Dahlmeier nimmt am Viessmann-Projekt "Daheim am Start" für Klimaschutz teil

Daheim am Start - Episode 1

Laura Dahlmeier hat eine besondere Bindung zur Natur. Daher spielt für sie auch beim Hausbau der Klimaschutz eine große Rolle. Viessmann begleitet sie in der Serie „Daheim am Start“ bei der Planung.

Heimat, Naturverbundenheit, die Berge! Für diese Themen steht die 28-Jährige, die bereits während ihrer Aktivenzeit in den Sommermonaten mit spektakulären Bergtouren auf sich aufmerksam machte, wie kaum jemand anders.

Laura Dahlmeier und Viessmann sind „Daheim am Start“

Selbstredend, dass diese Leidenschaft auch nach ihrem Rücktritt vom Biathlon ein wichtiger Aspekt in ihrem Alltagsleben ist. Daher macht sich Dahlmeier auch beim Hausbau Gedanken um Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.

„Wenn man so viel draußen ist wie ich und die Schönheit der Natur jeden Tag aufs Neue entdecken darf, dann ist es klar, dass man diese auch bewahren will“, erklärt sie ihr Engagement.

Mit ihrem Partner Viessmann hat sie dabei den passenden Begleiter für ihr Vorhaben an ihrer Seite.

Viessmann: Jahrelange Erfahrung und Verbundenheit im Wintersport

Seit mehr als 25 Jahren ist der Umweltpionier Viessmann mit seinem Sponsoring im Wintersport aktiv und hat sich von Beginn an für Nachhaltigkeit im Spitzensport engagiert.

Im Rahmen der „Daheim am Start“-Kampagne geben prominente Markenbotschafter des Klimalösungsherstellers interessante und spannende Einblicke sowohl in das private Leben als auch ihr Engagement für den Klimaschutz.

Das jüngste Mitglied dieser Kampagne ist nun Laura Dahlmeier, die beim Hausbau ihre Vorstellungen von Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit umsetzen will.

Viessmann begleitet Laura und Susi Dahlmeier bei der Planung und Vorbereitung des Hausbaus in drei Videos und steht mit speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Klima- und Energielösungen an Dahlmeiers Seite.

Dahlmeier und die perfekte Klimalösung für den Hausbau

Lauras drängendste Fragen bei diesem Projekt: „Wie funktioniert das und wie kann ich was Gutes und Nachhaltiges schaffen?“

Um diese Wünsche in Einklang zu bringen, ist eine Wärmepumpe die optimale Lösung – vor allem im Verbund mit einer Photovoltaikanlage. Diese Kombination benötigt nur sehr wenig Energie und agiert bei Nutzung von Ökostrom sogar CO₂-neutral.

So kann jeder seinen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten.

Viessmann überzeugt Dahlmeier mit Effizienz

Beim Bau von Lauras Haus hatte Viessmann in seiner beratenden Funktion für die Strom- und Wärmeerzeugung eine Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Typ Vitocal 250-A als perfekte Lösung vorgeschlagen. Zusammen mit der Photovoltaikanlage ist die neue Hausbesitzerin sowohl in puncto Heizen als auch bei der Elektrizität weitgehend autark.

Damit tragen Laura und Susi Dahlmeier mit ihrem Hausprojekt aktiv zum Klimaschutz bei. „Für mich sind die Berge und die Landschaft hier in Garmisch-Partenkirchen einfach super wichtig. Ich könnte mir nie vorstellen, irgendwo zu leben oder daheim zu sein, wo die Bergwelt nicht mehr intakt ist“, schwärmt Laura Dahlmeier.

Triff Laura Dahlmeier beim Meet&Greet

Wer neugierig geworden ist, wie das Hausbauprojekt von Laura und Susi Dahlmeier weitergeht, erfährt dies in den weiteren Videos der „Daheim am Start“-Serie und hat die Chance, Laura Dahlmeier sogar persönlich zu fragen.

Denn beim großen Viessmann-Gewinnspiel wird ein Paket von zwei VIP-Karten für ein Biathlon-Event in Deutschland in der Wintersport-Saison 2022/23 verlost. Dabei kommt es auch zu einem Meet&Greet mit der sympathischen Garmisch-Partenkirchnerin.

Laura Dahlmeier (Instagram: @laura_dahlmeier ) ist nicht der einzige Biathlon-Star in der Viessmann-Familie. Egal, ob ehemalige Biathlon-Legenden wie Uschi Disl und Sven Fischer oder aktuelle Topleute wie Denise Herrmann und Benedikt Doll - sie alle gehören zum Viessmann-Team.

Viessmann und der Wintersport: eine Erfolgsgeschichte

Aber nicht nur die aktuellen Topathleten aus dem Weltcup liegen Viessmann am Herzen, auch der Nachwuchs steht besonders im Fokus. Im Viessmann Juniorteam werden in Kooperation mit dem Deutschen Skiverband (DSV) junge Talente in allen Skidisziplinen gefördert.