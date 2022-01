NBA: Wagner-Brüder verlieren deutsches Duell mit Hartenstein

Trotz einer weiteren starken Vorstellung von Franz Wagner haben die Orlando Magic den nächsten Rückschlag in der NBA hinnehmen müssen.

Frankfurt am Main (SID) - Trotz einer weiteren starken Vorstellung von Franz Wagner haben die Orlando Magic den nächsten Rückschlag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hinnehmen müssen. Nach dem Überraschungssieg gegen die Chicago Bulls und dem Ende der Niederlagenserie kassierte Orlando beim 102:111 gegen die Los Angeles Clippers mit Isaiah Hartenstein die nächste Pleite.

Ihre Führung an der Spitze der Western Conference vergrößerten die Phoenix Suns. Durch das 105:97 gegen die Utah Jazz bauten die Suns ihre Siegesserie aus und feierten bereits den achten Sieg nacheinander. Überragender Spieler war Devin Booker mit 43 Punkten. Die höchste Punktzahl in einem Spiel in dieser Saison erzielten die Charlotte Hornets beim 158:126 gegen die Indiana Pacers.