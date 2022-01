"Es ist hart": Christian Pulisic hadert mit Rolle unter Thomas Tuchel bei Chelsea

Tuchel schlägt Alarm! Darum ist der Welttrainer so genervt

Christian Pulisic findet sich bei Chelsea immer häufiger in ungewohnter Rolle wieder - was dem ehemaligen Bundesliga-Profi nicht besonders gefällt.

Der ehemalige Bundesliga-Spieler musste unter Thomas Tuchel in der laufenden Saison schon mehrfach die Position wechseln - was ihm nicht leicht fällt.

„Es ist hart“, erklärte Pulisic bei einem Pressetermin mit der US-Nationalmannschaft. „Ich habe nicht immer auf den Positionen gespielt, auf denen ich spielen will.“ In der laufenden Saison wurde das einstige BVB-Talent nicht nur auf dem Flügel, sondern auch als defensiver Außenspieler sowie im Zentrum eingesetzt.

Generell halte er es für eine gute Eigenschaft, mit Flexibilität auf dem Platz glänzen zu können. Er habe viel gelernt, hoffe aber, „dass ich in den nächsten Spielen an einem Punkt angekommen bin, an dem ich mich wohler fühle."