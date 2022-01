Anzeige

AEW Dynamite: Kultstar Danhausen debütiert - zigtausende Fans begeistert Dieses Debüt begeistert zigtausend Fans

Danhausen überraschte Adam Cole bei AEW Dynamite © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Für eine riesige Anhänger-Schar war das die größte Nachricht eines turbulenten „Beach Break“ bei AEW Dynamite: Kultstar Danhausen schließt sich dem WWE-Rivalen an.

Spektakuläre Matches mit teils atemberaubenden Aktionen, große Ansetzungen starbesetzter Duelle für die kommenden Wochen: WWE-Konkurrent AEW bot in der Nacht zum Donnerstag eine vollgepackte Sonderausgabe der TV-Show Dynamite - doch das, was die Fanbase im Netz am meisten begeisterte, war ein beiläufig erscheinender Moment.

Während des Hauptkampfes des Specials „Beach Break“ zwischen dem im vergangenen Jahr von WWE gewechselten Adam Cole und Publikumsliebling Orange Cassidy gab es einen Überraschungsauftritt eines Kultstars - der sich als neueste Verpflichtung von AEW entpuppte.

Anzeige

Als Cole unter dem Ring nach einem Stuhl griff, mit dem er Rivale Cassidy bearbeiten wollte, blickte er verdutzt auf einen in schwarz gekleideten Mann, der an dem Stuhl festhielt und den er mit nach draußen zerrte: Danhausen!

Danhausen debütiert bei Dynamite - AEW verpflichtet ihn fest

Donovan Danhausen, wie der 31-Jährige mit vollem Namen heißt, hat sich in den vergangenen Jahren durch seine Auftritte in kleineren Ligen und sein gekonntes Social-Media-Game eine treue Fanbase von unter anderem knapp 100.000 Twitter-Followern aufgebaut - eine bemerkenswerte Größenordnung für einen Wrestler, der bislang keinerlei TV-Präsenz in einer großen Liga hatte.

Danhausen verkörpert einen burlesken Comedy-Charakter, der seine Gegner mit absurden Einlagen und Streichen zur Verzweiflung treibt - unter anderem Tanzeinlagen während seiner Matches und eine Dose Zähne, die er seinen Kontahenten zu ihrem Ekel in den Mund steckt, um sie dann dort herauszutreten.

Der unter anderem von den Comedians Conan O‘Brien und Pee Wee Herman inspirierte Danhausen (Kurzprofil: “very nice, very evil“) war durch die Massenentlassung aller festangestellten Wrestler bei Ex-Arbeitgeber Ring of Honor (ROH). Nun ist er nach Jay Lethal und Brody King der dritte, der bei AEW unterkommt.

Danhausen erholt sich von schwerer Verletzung

Der Auftritt bei Dynamite endete damit, dass er sich vor Cole bedrohlich aufbaute - und dann kommentarlos abzog.

Anzeige

Wrestling-Aktionen kann Danhausen aktuell auch nicht zeigen: Er erholt sich aktuell von einem Schien- und Wadenbeinbruch, den er sich Ende 2021 zuzog, kann also noch eine Weile nicht wrestlen.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Dennoch sieht es AEW offensichtlich als gewinnbringend an, die Kultfigur schon jetzt in ihre Shows einzubauen: Die feste Verpflichtung Danhausens wurde noch während der Show via Twitter bestätigt - zu großer Begeisterung seiner Anhänger. Schon nach wenigen Stunden hatte die Nachricht fast 30.000 Likes.

Cassidy gewann am Ende nach einem großen Tisch-Crash das „Lights Out Match“ ohne Regeln und beschloss damit eine turbulente Sendung.

Zu Beginn hatte sich Sammy Guevara darin den TNT-Titel in einem furiosen Leitermatch von Cody Rhodes zurückgeholt ...

Anzeige

... es folgte die lang erwartete Ansetzung des Matches zwischen Topstar CM Punk und seinem Rivalen MJF für Dynamite kommende Woche ...

... zudem steht auch die nächste Titelverteidigung von World Champion Jon Moxley: Er setzt den Titel in zwei Wochen in einem Texas Death Match gegen Hüne Lance Archer aufs Spiel.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 26. Januar 2021:

TNT Title Ladder Match: Sammy Guevara besiegt Cody Rhodes (c) - TITELWECHSEL!

Wardlow besiegt Elijah Dean & James Alexander

Chris Jericho, Santana & Ortiz besiegen 2point0 & Daniel Garcia

Leyla Hirsch besiegt Red Velvet