Thomas Müller zu einem Scheich-Klub? Es soll eine Anfrage geben

Thomas Müller ist beim FC Bayern seit Jahren eine absolute Identifikationsfigur. Dass der Ur-Bayer in einem anderen Trikot spielt, als dem des deutschen Rekordmeisters? Eigentlich unvorstellbar.

Der Vertrag des Ex-Weltmeisters in München läuft 2023 allerdings aus, was offenbar einige Interessenten auf den Zettel gerufen hat. Wie der Kicker berichtet, hat man Müller in der englischen Premier League auf dem Zettel. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)