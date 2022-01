Ski-Hoffnung Straßer hadert mit chinesischen Auflagen: "Natürlich krass"

„Es ist natürlich krass, was wir alles für Auflagen haben und was die alles wollen“, sagte der Gewinner des Nachtslaloms in Schladming bei RTL und ntv: „Es gibt ja extra diese Olympia-App, wo wir gefühlt unser halbes Leben hochladen müssen. Wo man sich denkt, was genau hat das jetzt mit dem Leistungssport oder mit Olympia zu tun.“