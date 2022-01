NBA: Hartenstein und Clippers schlagen Magic und starken Franz Wagner

Das deutsche Duell in der NBA geht an Isaiah Harteinstein und die L.A. Clippers - obwohl Franz Wagner bei den Orlando Magic einmal mehr ein starkes Spiel zeigt.

Die L.A. Clippers holten wie schon am Vortag bei der historischen Aufholjagd gegen die Washington Wizards einen beträchtlichen Rückstand auf und setzten sich gegen die Orlando Magic mit 111:102 durch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Das Team des deutschen NBA-Profis Isaiah Hartenstein lag dabei diesmal nicht ganz so weit zurück - aber auch die zwischenzeitlich 14 Punkte Abstand müssen erstmal aufgeholt werden.

„Zweimal hintereinander, auswärts einfach nur zu kämpfen, mit 14 Punkten Rückstand - das war groß“ befand Trainer Tyronn Lue nach dem Spiel. Hartenstein kam in 19 Minuten Einsatzzeit auf fünf Punkte, vier Rebounds und einen Assist. Bester Werfer der Clips war Amir Coffey mit 19 Zählern.

Wagner stark - Niederlage trotz spätem Vorsprung

Die Magic kassierten damit die 40. Saisonniederlage, im Osten liegen sie auf dem letzten Platz. Besonders bitter ist die Niederlage, weil sie vermeidbar gewesen wäre. Am Ende des dritten Viertels lagen sie mit 78:76 vorne - erst zum zehnten Mal in der laufenden Spielzeit gingen sie mit einem Vorsprung in den Schluss-Abschnitt.