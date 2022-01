3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft die SV Wehen Wiesbaden auf den MSV Duisburg. Wiesbaden gewann das letzte Spiel gegen den TSV Havelse mit 1:0 und liegt mit 34 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Am vergangenen Spieltag verloren die Zebras gegen den 1. FC Magdeburg und steckten damit die 14. Niederlage in dieser Saison ein. Das Hinspiel entschied die SV Wehen Wiesbaden für sich und feierte einen 2:0-Sieg.