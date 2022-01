3. Liga: Türkgücü München – TSV Havelse (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen Havelse nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen Türkgücü? Die zehnte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Türkgücü München gegen den Sport-Club Freiburg II. Der TSV Havelse zog gegen die SV Wehen Wiesbaden am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren. Im Hinspiel hatte Türkgücü einen deutlichen 3:0-Sieg verbucht.