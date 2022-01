2. Liga: Toni Kroos spricht über den Qualitätsunterschied zur ersten Liga

Toni Kroos spielte in einer Karriere bisher nur in Topligen. Bei einem Engagement in einer unterklassigen Liga, wäre der Mittelfeldspieler allerdings nicht weit gekommen, gibt er selbst zu.

Toni Kroos spielte bisher in seiner Karriere 120 Mal in der Champions League und 173-mal in der Bundesliga. Doch wie der 32-Jährige jetzt im wöchentlichen Podcast „Einfach mal Luppen“ im Gespräch mit seinem Bruder Felix verrät, wäre der Mittelfeldspieler in der zweiten oder dritten Liga untergegangen.