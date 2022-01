Handball-EM 2022: Frankreich nach Sieg gegen Dänemark im Halbfinale - Island raus

Griff in Trickkiste: So cool beendet Deutschland die EM

Was für eine Aufholjagd!

Frankreich hat bei der Handball-EM in einem verrückten Spiel das Halbfinale erreicht. Die Franzosen setzten sich trotz einer über weite Strecken schwachen Leistung im letzten Hauptrundenspiel der Gruppe I mit 30:29 (12:17) gegen Dänemark durch und schafften den Sprung unter die besten Vier. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Leidtragende sind die Isländer, die Frankreich zwar geschlagen, aber dennoch nicht genug Punkte geholt haben. Hätten die Dänen gewonnen, stünde Island in der Vorschlussrunde. „Danke für nichts, Dänemark“, titelte das isländische Nachrichtenportal Visir kurz nach Abpfiff.

Dänemark, das bereits vorher als Halbfinalist feststand, trat ohne die vier Top-Stars Mikkel Hansen, Mathias Gidsel, Magnus Saugstrup und Jannick Green an und musste die Équipe Tricolore auch noch in der Tabelle vorbeiziehen lassen. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Frankreich gelingt Aufholjagd in der Schlussphase

Frankreich lag die meiste Zeit zurück, oft betrug der Vorsprung der Dänen vier bis fünf Tore. Die Keeper der Franzosen bekamen kaum eine Hand an die Würfe des Gegners, vorne blieben die Stars um Dika Mem und Nikola Karabatic blass.

Erst in den letzten zehn Minuten drehten sie auf und bogen das Spiel noch zu ihren Gunsten. Mem und Hugo Descat waren mit jeweils acht Treffern beste Schützen auf Seiten der Gewinner. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Für Dänemark trafen Niclas Vest Kirkelokke (10 Tore) und Jacob Tandrup Holm (9) am häuftigsten.

Island-Sieg gegen Montenegro wertlos

Frankreich bekommt es im Halbfinale am Freitag mit Schweden zu tun, Dänemark trifft auf Spanien. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

Die Isländer hatten zuvor in ihrem letzten Spiel in Hauptrundengruppe I in Budapest Montenegro mit 34:24 (17:8) geschlagen, Omar Ingi Magnusson vom SC Magdeburg war mit elf Toren der erfolgreichste Schütze seiner Mannschaft.