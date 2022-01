3. Liga: MSV Duisburg – 1. FC Magdeburg, 0:5 (0:3)

Raphael Obermair bediente Ito, der in der neunten Spielminute zum 1:0 einschoss. Dann musste Leo Weinkauf vom Platz (23.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für Duisburg. Nach der Vorarbeit von Andreas Müller stellte Tobias Müller das Ergebnis auf 2:0 (31.). Der MSV Duisburg ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des 1. FC Magdeburg. Connor Krempicki schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Baris-Fahri Atik zum 3:0 zugunsten von Magdeburg verwertete (49.). Die Zebras wurden deutlich abgehängt, als Atik nach Vorarbeit von Tobias Müller auf 4:0 für den 1. FC Magdeburg erhöhte (50.). Magdeburg gelang in der 85. Spielminute der fünften Tagestreffer. Mit dem Spielende fuhr Magdeburg einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Duisburg klar, dass gegen den 1. FC Magdeburg heute kein Kraut gewachsen war.