3. Liga: FSV Zwickau – Eintracht Braunschweig, 1:0 (1:0)

Zwickau kam am Mittwoch zu einem 1:0-Erfolg gegen Braunschweig. Der FSV Zwickau hat mit dem Sieg über Eintracht Braunschweig einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatte Braunschweig nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Yannik Moker bediente Johan Gomez, der in der neunten Spielminute zum 1:0 einschoss. Komfortabel war die Pausenführung von Zwickau nicht, aber immerhin gingen die Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Letztendlich gelang es Eintracht Braunschweig im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der FSV Zwickau die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.