3. Liga: SC Verl – SV Meppen, 0:1 (0:0)

46 Tore kassierte Verl bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Derzeit belegen die Gastgeber den ersten Abstiegsplatz. Der SC Verl verbuchte insgesamt fünf Siege, sieben Remis und elf Niederlagen. Die letzten Auftritte von Verl waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Meppen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Meppen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Meppen zwölf Siege, drei Unentschieden und kassierte nur acht Niederlagen.