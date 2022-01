Australian Open Heute: Ashleigh Barty - Madison Keys, Kokkinakis/Kyrgios im Doppel LIVE im TV, Stream, Ticker

Ashleigh Barty kann gegen Madison Keys ins Finale der Australien Open einziehen. Auch das Doppel Kokkinakis/Kyrgios ist in der Nacht auf Donnerstag im Blickpunkt.

In der Nacht auf Donnerstag kann Ashleigh Barty ihren Finaleinzug gegen Madison Keys perfekt machen und damit die Chance für die Nation Down Under wahren, nach mehr als 40 Jahren wieder eine Gewinnerin bei den Australian Open zu stellen.